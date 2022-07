Wybrzeże Rewalskie będzie rozbrzmiewać jazzem!

W poniedziałek rusza festiwal „A może Jazz” w Rewalu. Przez cztery dni, 25-28 lipca 2022, popularnym kurortem zawładnie muzyka – i to w najlepszym wydaniu! Warto dodać, że na wszystkie koncert wstęp jest wolny!

Wójt gminy Konstanty Tomasz Oświęcimski mówi, że oczekiwania turystów stale rosną. „Dziś nie chodzi już tylko o infrastrukturę wypoczynkową, ale także ofertę ciekawego spędzania wolnego czasu. Postanowiliśmy więc, że Rewal zaproponuje kulturalną rozrywkę z najwyższej półki.”

W podobnym tonie wypowiada się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz: „Jeżeli jazz w najlepszym wydaniu, to tylko w Rewalu! Przed nami prawdziwa kulturalna uczta, bo usłyszymy czołowych polskich jazzmanów. Festiwal - podobnie jak Pomorze Zachodnie – będzie miał różne oblicza. Warto je odkryć podczas wakacyjnego pobytu nad Bałtykiem. To znakomita okazja, nie tylko dla miłośników tego muzycznego gatunku, by poczuć siłę tych nieoczywistych, wyjątkowych dźwięków.”

Zażywający wypoczynku na Wybrzeżu Rewalskim turyści będą mieli okazję posłuchać znakomitych wykonawców. Na festiwalu zagra aż 12 zespołów, a w składach roi się od gwiazd. Wystąpią między innymi: Włodzimierz Nahorny, supergrupa Tribute to Miles Orchestra (m.in. Mariusz „Fazi” Mielczarek, Wojciech Konikiewicz, Janusz Yanina Iwański, Marek Surzyn), Cosmic Silence (Leszek Żądło i Joachm Mencel), Trio Wojciecha Gogolewskiego, projekt Marek Kądziela Jazz Ensemble, Quintet Moon Ship, ZK Collaboration, Mikołaj Kaniewski Quartet, EABS czyli Electro-Acoustic Beat Sessions, Trio Pospieszalski / Mucha / Janicki, Bateria de Samba Bloco Pomerania i Mateusz Pospieszalski Kwintet – „Tralala”.

Organizatorzy postanowili, że tradycją rewalskiego festiwalu będzie coroczne przyznawanie honorowej nagrody Wieloryb Jazzu. Jej pierwszym laureatem zostanie Włodzimierz Nahorny - pianista, saksofonista, flecista, kompozytor i aranżer muzyki nie tylko jazzowej, ale również rozrywkowej, teatralnej i filmowej. Zdobywca wielu laurów na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Nahorny jest kompozytorem wielu pięknych utworów, w tym znanej chyba każdemu niesamowicie poetyckiej piosenki „Jej Portret” z repertuaru Bogusława Meca. Nahorny ma swoim koncie współpracę z wieloma gwiazdami – na przykład z legendarnym gdańskim BIM-BOMEM, z zespołami Andrzeja Trzaskowskiego, Andrzeja Kurylewicza czy Breakoutami w okresie ich największej popularności.

„Dobrze, że tworzą się nowe festiwale i nowe tradycje jazzowe” - mówi Włodzimierz Nahorny – „Oczywiście miło jest także takie tradycje inaugurować i być pierwszym muzykiem, który może powiedzieć o sobie, że jest Wielorybem Jazzu. Ta niewątpliwie oryginalna nagroda będzie maiła u mnie dobre towarzystwo: choćby Złotego Guzika, Koryfeusza Muzyki czy Gwiazdę Helikonu. Cieszę się, że będę mógł zagrać w Rewalu swój recital fortepianowy i serdecznie zapraszam.”

Można powiedzieć, że kto zaczyna właśnie urlop w Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy lub okolicach wygrał na loterii szczęśliwy los! A na pewno darmowy bilet na spotkanie z jazzem w najlepszym wydaniu!



* * *

Organizatorzy: Gmina Rewal, Agencja Artystyczna Acoustic, Fundacja Zatrzymać Czas

Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Związek Artystów Wykonawców STOART

Dofinansowano także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.